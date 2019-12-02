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ДТП с автобусом в Забайкалье 1 час назад

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2 декабря 201905:31

Губернатор Забайкальского края объявил в регионе день траура

Губернатор Забайкальского края объявил в регионе день траура

В связи с ДТП с автобусом в Забайкальском крае губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура в регионе.

Он также выразил соболезнования и сообщил, что правительство окажет помощь всем, у кого пострадали и погибли близкие в этом ДТП.

Сегодня на всей территории Забайкалья будут приспущены государственные флаги РФ, флаги Забайкальского края, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия, передает РИА Новости.

Ранее власти Сретенского района объявили 2 декабря днем траура в районе в связи с ДТП с автобусом.

Днем 1 декабря автобус Чита — Сретенск упал с моста через реку Куэнгу. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал.

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