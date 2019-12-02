Дискотека в бразильской фавеле закончилась стрельбой и смертями

Девять человек погибли и еще семеро пострадали в ночь на 2 декабря в результате давки на подпольной дискотеке в бразильской фавеле.

По данным правоохранителей, двое неизвестных на мотоцикле обстреляли полицейских, проводивших операцию в районе. Затем они попытались скрыться от преследования в толпе. В ней, по оценкам стражей правопорядка, насчитывалось около 5 тысяч человек, сообщает "Россия 24".

Преступники открыли огонь по полицейским. Стрельба спровоцировала панику. В стражей порядка стали бросать камни и бутылки, те применили слезоточивый газ. В давке нескольких человек затоптали до смерти.