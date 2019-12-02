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2 декабря 201907:00

Эксперт: Сибирь имеет большие перспективы для производства органической продукции

Global Look Press

Сибирь имеет большие перспективы для развития производства органической продукции, считают эксперты, принявшие участие в дискуссии, которая прошла в рамках Новосибирского агропродовольственного форума.

Как заявил исполнительный директор Национального органического союза (НОС) Олег Мироненко, с точки зрения органики этот регион интересен дикорастущими растениями.

"Сибирь важна для развития сектора дикоросов. В Европе сертифицированных земель под дикоросы больше, чем под органическое сельское хозяйство. Надо обратить внимание на дикоросы", — заметил Мироненко.

Директор информационного центра "Органика" Альбина Куликова также отметила потенциал сибирских земель и подчеркнула наличие проблемы с российской сертификацией органической продукции. Этот вопрос, по словам Куликовой, необходимо решать уже сегодня, так как с вступлением федерального закона в силу (в 2020 году) это станет основной проблемой, тормозящей развитие органики в стране, сообщает "Интерфакс".

Ранее, в ноябре этого года, на конференции "Эко био органик продукция в ритейле: путь к потребителю" в Москве эксперты рынка заявили, что органическая сельская продукция и зеленая продукция должны быть разведены и в законодательстве, на профессиональных площадках и в сфере сельского хозяйства, чтобы не путать потребителя.

"Главная разница — это совершенно разные технологии производства. В органике не применяется химия, антибиотики и многое другое, но все это применяется в зелёной продукции. Правильнее было бы говорить об индустриальной продукции и улучшенной индустриальной продукции", — заявил тогда Олег Мироненко.

По его словам, положительным моментом является тот факт, что у российской органики сейчас есть свой знак, которым она будет обозначаться.

"Важно также развивать поддержку органических производителей на государственном уровне, иначе продукция будет более дорогой. Сейчас государство проявляет интерес к сектору. Активно также обсуждается вопрос о том, чтобы субсидировать 50 процентов затрат на сертификацию органической продукции, идущей на экспорт", — подчеркнул исполнительный директор НОС.

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