"Осталось семь месяцев": Мирослава Дума рассказала о своей смертельной болезни

Светская львица Мирослава Дума страдает от редкого заболевания легких. Об этом она сама рассказала на своей странице в Instagram.

Мирослава считает, что к этому привели "годы самокритики и сомнений в себе, стресса, диет", которые подорвали ее иммунитет. Также он рассказала, что о болезни узнала случайно – из-за ошибки своего адвоката.

По словам Думы, болезнь удалось обнаружить на ранней стадии, врачи ей дали всего семь месяцев. За это время она поняла, как сильно любит жизнь, как прекрасен мир и как она хочет остаться здесь. It-girls призналась, что последние несколько месяцев стали для нее самыми счастливыми за всю жизнь.

"Я просыпаюсь счастливой только потому, что могу провести здесь еще один день", — написала Мира.

Она поблагодарила всех, кто ее поддерживает, и заверила, что любит их "всем сердцем (а также легкими)". Она не стала уточнять, помогло ли ей лечение и в каком она находится сейчас состоянии.

34-летняя Мирослава Дума – дочь бывшего сенатора от Костромской области Василия Думы. Журналистка и одна из основательниц модного издания Buro 24/7. У Мирославы трое детей.