Продавцы воздуха: индийская столица задыхается от смога

Бизнес по продаже воздуха стал одним из самых быстрорастущих в индийской столице. В городе повсеместно открываются кислородные бары, в которых желающие могут насладиться чистой атмосферой. Услуга пользуется большой популярностью в условиях сложной экологической обстановки. Уже несколько месяцев жители Нью-Дели страдают от сильнейшего смога. И ситуация становится только хуже.

Пока индийские медики предупреждают — нахождение на улице в эти дни равноценно двум выкуренным пачкам сигарет, предприимчивые граждане пытаются обернуть экологическую проблему в выгодное предприятие и буквально торгуют воздухом. Единственный в Индии кислородный бар предлагает за 300 рупий задыхающимся горожанам 15 минутный сеанс кислородной терапии.

"От смога днем темно как ночью, приходится не выходить из дома. Я услышал про этот магазин и сейчас я чувствую разницу между тем, чем я дышу на улице и чистым кислородом", — сказал местный житель Имран Шах.

Аромат вдыхаемой кислородной смеси можно выбрать на свой вкус: мятный, апельсиновый, с запахом горных лугов. Идея, что называется, «витала в воздухе». И нынешний кризис с загрязнением в столице Индии превратил обычный кислород в золотую жилу.

"Мы рекомендуем проводить кислородные процедуры раз в неделю. Это очищает кровь и легкие от токсинов, которые присутствуют в воздухе", — говорит управляющий кислородным баром Бони Иренгбам.

"Вот в каком состоянии сейчас фильтр в кондиционере, это уже после предварительной очистки".

Даже в помещении при закрытых окнах всепроникающий смог не дает шанса на свободное дыхание. Этот стартап возник в затуманенной гарью голове молодого бизнесмена Патека Шармы — накладные фильтры для носа. Микроскопические вредные частицы оседают на поверхности специально разработанной наносетки. Но пока вместо долгожданного заработка, изобретателю приходится рассказывать людям на улице о необходимости персональной защиты.

"Как вы видите, почти никто в Индии не носит маски, несмотря на рекомендации врачей и прежде всего из-за неудобства. Я надеюсь, что мои фильтры смогут решить эту проблему и защитят граждан", — сказал предприниматель Патек Шарма.

При каждом повышении уровня загрязнения школы отменяют занятия. Самый верный способ спасения — эвакуация всей семьей. Однако чтобы почувствовать разницу и вздохнуть полной грудью приходится отъезжать от Нью-Дели минимум на несколько сот километров.

"Власти снова объявили каникулы в школах из-за загрязнения воздуха. Поэтому мы уезжаем подальше из Дели. Куда-нибудь в сторону гор", — отметил житель Нью-Дели Рашпал Дасгорта.

Пока не известно, как аукнется на состоянии здоровья бегунов-любителей критической уровень загрязнения воздуха во время ежегодного делийского полумарафона. Но верховный суд Индии, накануне, пригрозил властям штатов самыми суровыми санкциям, если они не смогут решить проблему с качеством воздуха.

Этот год стал одним из худших за последние десятилетия. При допустимом показателе вредных вещество в 50 единиц на кубический метр, минувшей осенью датчики в Нью-Дели фиксировали — 1000. Такова изнанка стремительного роста экономики — признаются индийские власти.