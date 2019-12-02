Российско-польский диалог: Лешек Можджер "даст джазу" с Андреем Кондаковым

У ценителей джаза в Москве и Петербурге в декабре появится уникальная возможность услышать Лешека Можджера – виртуозного польского пианиста и композитора, который считается музыкантом, сформировавший собственный музыкальный язык.

По известности за пределами Польши он сравнится, пожалуй, даже с поп-музыкантами: его фан-клубы есть во многих странах мира — от США и Бразилии до Японии.

Можджер, записавший на данный момент больше ста альбомов, включая авторские, – обладатель наград самых престижных джазовых фестивалей. Его выступление с Адамом Маковичем в "Карнеги-Холле" в Нью-Йорке было названо кульминационным моментом польского фортепьянного джаза, а на концерте в Чили он собрал 15 тысяч слушателей, сыграв первую в мире транс-оперу по пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь".

Лешек также известен своей работой и записями с такими легендарными музыкантами, как Дэвид Фризен, Пэт Метани, Джо Ловано, Маркус Миллер, Джон Скофилд, Дэвид Гилмор и многими другими.

Многолетнее сотрудничество связывает его и с знаменитым трио шведского контрабасиста и композитора Ларса Даниэльссона, который выступал в столице России месяц назад.

В Москве единственный концерт Лешека Межджера состоится 8 декабря в джаз-клубе "Эссе". В первом отделении ожидается его сольное выступление, а во втором слушателей ждет совместное выступление Лешека с джазовым пианистом из Петербурга – виртуозом Андреем Кондаковым.

Их концерт станет своеобразным российско-польским джазовым диалогом, в основе которого – гармония и импровизация. Межджер и Кондаков уже ранее выступали вместе, и тогда многие поклонники джаза назвали их концерт "уникальным дуэтом уникальных пианистов".