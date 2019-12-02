Ок, Google: в Братске фельдшер ставила диагноз с помощью поисковика

В социальных сетях обсуждают видео из города Братск Иркутской области. Там фельдшер скорой помощи не смогла самостоятельно поставить диагноз заболевшему ребенку и обратилась за помощью к Google. Все это на телефон сняла мать младенца.

В ролике медик изучает симптомы болезни в интернете, сообщает "Россия 24". Зачитывая со смартфона комментарии, по всей видимости от офтальмологов, женщина с трудом произносит слово "сукровица" и ставит неправильно ударение, а также говорит родителям, что "при зондировании может быть микротравмирование".