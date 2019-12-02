Зеленский: Киев не хочет выглядеть попрошайкой в глазах Вашингтона

Киев не хочет выглядеть попрошайкой в глазах Вашингтона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ряду западных СМИ.

Отвечая на вопрос журналистов издания Spiegel, Зеленский отметил, что, если его страна является стратегическим партнером США, американские власти не должны блокировать помощь. Также он напомнил, что Украина находится в состоянии войны. По его мнению, "речь идет не об услуге за услугу, эта история сама по себе".

Как сообщает РИА Новости, Зеленский подчеркнул, что "не хотел бы, чтобы Украина была фигурой на шахматной доске великих держав", а воспринималась США, Россией и Китаем как отдельный субъект.

Также Зеленский заявил, что во время телефонного разговора с Дональдом Трампом вопрос предоставления помощи Киеву и обсуждение расследования в отношении сына Джо Байдена не были связаны.

В свою очередь французская газета Le Monde публикует комментарии Зеленского по Минским соглашениям. Глава Украины не согласен с порядком их выполнения. Он настаивает на проведении выборов в Донецкой и Луганской народных республиках лишь после передачи участков госграницы под контроль Украины. Зеленский сообщил, что эту тему он собирается поднять на предстоящем саммите в Париже, передает "Россия 24".