В Серии "А" смена лидера: миланский "Интер" обошел "Ювентус"

В чемпионате Италии по футболу произошло знаменательное событие: чемпион страны последних лет "Ювентус", который уверенно лидировал до 14-го тура, сыграл вничью с "Сассуоло" (2:2) и уступил первую строчку таблицы миланскому "Интеру", который одолел СПАЛ (2:1).

У "Интернационале" стало 37 очков, а у "Старой синьоры" – 36 и впервые за долгое время она пропустила впереди себя конкурента. При этом у "Юве" до сих пор нет поражений, а потери очков случились в трех ничейных матчах.

В свою очередь, команда Антонио Конте в последних шести турах одержала шесть побед. У "Интера" всего одна ничья с "Пармой" (2:2) и одно поражение – от "Ювентуса" (1:2) на своем поле в рамках 7-го тура. Тем не менее, "нерадзурри" очень хорошо выглядят накануне зимнего перерыва и лидируют вполне законно.