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2 декабря 201914:03

Впервые в России выступит знаменитый английский ансамбль I Fagiolini

10 декабря в Большом зале "Зарядье" выступит известный британский ансамбль I Fagiolini (руководитель – Роберт Холлингворт).

Проект называется "Другая вечерня": сочетая песнопения Клаудио Монтеверди и его современников, ансамбль выстраивает музыку к воображаемой Вечерне – такой, которую могли бы исполнить в Венеции в первые десятилетия XVII века. Помимо песнопений Монтеверди, зрители услышат 14-голосный Магнификат Джованни Габриели (для исполнения которого к I Fagiolini присоединится вокальный ансамбль INTRADA под управлением Екатерины Антоненко), а также инструментальные пьесы для старинных духовых инструментов — корнетов и сакбутов (предшественник тромбона).

Программа появилась в 2017 году, когда в мире широко праздновали 450-летие Клаудио Монтеверди (1567–1643).

I Fagiolini — ансамбль, основанный в Оксфорде в 1986 году и исполняющий музыку эпохи Возрождения и современные вокальные пьесы. Славится как коллектив, который "нашел свое место, отыскивая неизвестную старинную музыку и исполняя ее в манере близкой и понятной современному слушателю" (Daily Telegraph). Их интерпретации "отличаются живостью, в их проектах всегда много фантазии и юмора" (BBC Magazine). Ансамбль дает около 50 концертов в год, выступая в серии Би-Би-Си Промс, на крупных европейских фестивалях, в США, на Дальнем Востоке и даже в Северной и Южной Африке.

Вскоре после своего появления I Fagiolini получили премию британской Ассоциации старинной музыки (1988), позднее к ней добавилась премия Королевского филармонического общества (2005). Международную известность ансамблю принес необычный проект, осуществленный в Южной Африке: объединившись с хором из Соуэто, музыканты записали песни современных африканских композиторов, чередуя их с европейскими песнями XIV века.

В их дискографии — Вечерня Монтеверди (1610), сочинения Уильяма Бёрда, записанные совместно с известными консортами виол Fretwork и Concordia, премьерная запись 40-голосной мессы Стриджо (альбом получил премии журналов Diapason и Gramophone, 2011).

Руководитель ансамбля Роберт Холлингворт сетует на то, что необычное название ансамбля, как правило, неправильно понимают, пишут и произносят. Появилось оно в ту пору, когда музыканты еще учились в Оксфорде. Будущие вокалисты I Fagiolini отличались от сверстников не только тем, что пели некую непонятную музыку, но и тем, что были убежденными приверженцами здорового образа жизни и могли подолгу сидеть на диете из бобовых, за что их прозвали "бобовыми". Поэтому, когда потребовалось срочно изобрести название для ансамбля, один из музыкантов предложил английское Beans ("Бобы"). Его решили для большей интриги и благозвучности перевести на итальянский — так появились I Fagiolini.

"Все шло хорошо до тех пор, пока нас не пригласили в Италию, — замечает Роберт Холлингворт. — Там нам объяснили, какие у этого слова есть коннотации, если учитывать сленг и жаргон. Поэтому в Италию мы ездим достаточно редко".

"Другая вечерня" — 10 декабря в 19:00 в Большом зале "Зарядье".

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