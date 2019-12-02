Хоккейный "Спартак" увез "сухую" победу из Владивостока

Двумя матчами на Дальнем Востоке стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Омский "Авангард" выиграл в Хабаровске у "Амура" (2:1), а московский "Спартак" победил "всухую" во Владивостоке местный "Адмирал" – 2:0.

Исход игры в самом восточном городе КХЛ решили два гола "красно-белых" в первом и начале второго периода: отличились Хохлачев и Мусин. Оставшиеся после этого 39 минут соперники провели в позиционных атаках с минимумом голевых моментов. И даже штурм "моряков" в концовке матча результата не изменил.