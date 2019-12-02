Два хоккеиста "Барыса" вошли в квартет лучших игроков недели

Континентальная хоккейная лига в очередной раз подвела итоги игровой недели и на основании статистических данных определила лучших игроков в четырех номинациях. Вратарем семидневки признан Эдвард Паскаль из казахстанского "Барыса", одержавший победы в трех матчах недели.

Лучшим защитником стал оборонец "Барыса" Атте Охтамаа из "Барыса", набравший 4 (гол и 3 передачи) очка в трех играх. Соотечественник Охтамаа нападающий "Сибири" Микаэль Руохамаа признан лучшим форвардом. В трех матчах недели он забил 3 гола и отдал 3 паса. Новичком недели назвали форварда СКА Кирилла Марченко.