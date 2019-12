Портрет Роджера Федерера появится на двух монетах Швейцарии

Монетный двор Швейцарии приготовил приятный сюрприз нумизматам и поклонникам тенниса: победитель 20 турниров "Большого шлема" Роджер Федерер стал первым человеком, чей портрет при жизни появится на двух юбилейных монетах страны. Одна из них будет серебряной, а вторая — золотой.

Серебряная монета достоинством 20 франков с образом 38-летней экс-первой ракетки мира будет официально представлена публике 23 января 2020 года. В мае будущего года монетный двор конфедерации планирует изготовить вторую монету с портретом Федерера – она будет золотой и достоинством 50 франков.

Сам теннисист, который на родине давно стал живой легендой, накануне опубликовал в социальной сети Twitter видео, на котором можно увидеть процесс изготовления монеты. "Спасибо Швейцарии и монетному двору за высокую честь и привилегию", — написал теннисист.

