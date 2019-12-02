Формула-1. Себастьян Феттель высказался по поводу своего ухода из Ferrari

Немецкий экс-чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Себастьян Феттель обсудил с журналистами слухи о своем уходе из команды Ferrari в сезоне-2021 и о возможном переходе в стан "жеребцов из Маранелло" нынешнего чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

Феттель в разговоре иронизировал над слухами о завершении карьеры, но понять – говорит ли он серьезно или шутит, — было довольно сложно: "Что я буду делать в 2021 году? Отдыхать! Наверное, я буду делать это уже в следующем сезоне".

"Я слышал разговоры о том, что мне пора уйти из команды, — цитирует немецкого гонщика Autosport.Com. – Не знаю, кто это запустил, но, кажется, он знает больше, чем я. Вы, журналисты, всегда правы, так что, наверное, это случится в ближайшие недели"/

Перейдя на серьезный тон, Себастьян подчеркнул, что остается в Ferrari как минимум в следующем сезоне. Он также прокомментировал информацию о возможном переходе Хэмилтона в "Скудерию" из Mercedes: "Думаю, он уже гоняет на Ferrari. Он хороший клиент, у него не одна такая машина", — сообщил Феттель, намекая, что у его конкурента много машин Ferrari в личном гараже.