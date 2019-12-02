Один случай на миллион: в Москве родились четверняшки

В московском Перинатальном центре имени Мухина появились на свет четверняшки. Согласно мировой медицинской статистике, случай редкий — один на миллион беременностей. Тем не менее, с июля это уже третья четверня, рожденная в России. Два мальчика и две девочки пока находятся под наблюдением неонатологов.

Два сына и две дочери: Сара и Адам, Анна и Назар. Ольга с мужем мечтали об одном ребенке, а получилась мини-ясельная группа.

"Мальчишки — они более резвые, сильные. Девочки нежные, одна у нас хрупкая совсем, вторая творческий человек будет, определенно", — говорит Ольга Шульц.

Им чуть больше двух недель. Еще в специальных инкубаторах, пока не наберут вес. Хотя для четверни все родились на удивление упитанными. Вес каждого — больше полутора килограммов.

"Когда хотят кушать, они просыпаются, они дают о себе знать и они уже начинают достаточно активно вступать в такой эмоциональный контакт, характер показывать", — говорит заведующая отделением патологии новорожденных ГКБ имени Е.О Мухина Светлана Степанова.

Роды запланированные, на 32-й неделе. Случай — действительно уникальный. Доктора готовились: на каждого новорожденного был свой врач-акушер и свой реаниматолог.

"Для нашей больницы, для перинатального центра, впервые такое", — говорит главный врач ГКБ имени Е.О Мухина Александр Извеков.

Дети — под постоянным контролем медиков. Мама тоже рядом. Папа срочно учится пеленать: ведь одна Ольга с четырьмя дальше точно не справится.

"Это шок, это мечта сбылась наяву. Я ждал этот момент и, конечно, очень переживал и за жену, и за детей. Но сейчас я действительно счастлив!" — говорит Бадар Аль Хашами.

Бадар — гражданин Омана. С Ольгой они познакомились в Арабских Эмиратах, где вместе работали. Рожать в Москве решили единогласно.

"Изучили вопрос очень детально, учитывая, что у нас ситуация такая исключительная, встречались с больницами за границей, здесь. Поняли, что довериться можем только нашим", — говорит Ольга Шульц.

Все четверо малышей уже и едят, и дышат самостоятельно. Но еще пару недель они все-таки проведут в больнице под наблюдением врачей.