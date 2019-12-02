Посетители читинского кафе перевернули автомобиль Росгвардии

В Чите задержали молодых людей, которые перевернули автомобиль бойцов Росгвардии. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленников.

Инцидент произошел вечером 30 ноября в Черновском районе города. В кафе возник конфликт между посетителями, и сотрудники вызвали стражей порядка. Пока те разбирались в обстоятельствах произошедшего, несколько гостей вышли на улицу и перевернули служебную легковушку, после чего убежали.

Хулиганов — 11 человек — уже задержали, с ними беседуют следователи.