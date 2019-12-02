С 20 декабря елку в Подмосковье можно срубить самостоятельно

С 20 декабря 2019 года каждый желающий сможет самостоятельно срубить елку к Новому году. Соответствующую акцию запустят власти Подмосковья.

Об этом рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников. По его словам, пойти на базар и купить елку — скучно и "это не то". Советников рекомендует взять сына или дочь, надеть валенки, ушанку, взять топор и пойти самостоятельно срубить елку. При этом председатель комитета лесного хозяйства отмечает, что делать это нужно не в лесу, поскольку можно выбрать из специально выращенных деревьев.

Иван Советников рассказал, что подготовлены два больших питомника. Один находится на северо-западе, а второй на юго-востоке — Виноградово и Дмитров. Каждый житель столицы может туда приехать и выбрать себе новогоднюю ель.

Подобная возможность будет платной, но доступной. Елки будут отдавать по себестоимости, поскольку лесное хозяйство не планирует ничего зарабатывать. По словам Советникова, самое недорогое дерево обойдется в 500-1000 рублей, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Психолог ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Наталья Бондарева дала рекомендации по украшению елки. По ее словам, это лучше делать в конце декабря, чтобы не растерять праздничное настроение перед наступающим праздником. Некоторые вещи можно украсить и заранее, но главные ритуалы лучше оставить именно на 31 декабря, сообщает "Москва 24".