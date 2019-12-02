Делом о ДТП в Забайкалье займется центральный аппарат СК

Уголовное дело по факту аварии с автобусом в Забайкальском крае, в которой погибли девятнадцать человек, передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

В настоящее время трагический инцидент квалифицирован по части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек), а также части 3 статьи 293 Уголовного кодекса России (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек).

Кроме того, по поручению Бастрыкина инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что на сегодня по подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель города Читы. Он является индивидуальным предпринимателем, который организовал перевозку пассажиров автобуса, попавшего в аварию. По месту жительства задержанного и в его офисе проведены обыски. Кроме того, обыски проведены в управлении ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, в местном управлении Государственного автодорожного надзора. В настоящее время следователи изучают маршрутную документацию, а также документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств, сообщается на сайте Следственного комитета России.

На данный момент следователи и криминалисты закончили проведение дополнительного осмотра места происшествия. Предметы, имеющие значение для расследования, изъяты. Кроме того, в понедельник, 2 декабря, проведена процедура опознания тел пассажиров, которые погибли в аварии. Автобус транспортирован в краевой центр, где его поместят в бокс для дальнейшего детального осмотра и проведения судебной экспертизы.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой при необходимости организовать перевозку пострадавших в аварии в московские больницы, а также следить за ситуацией и докладывать ему о положении дел.



Трагический инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря. В 60 километрах от Сретенска водитель автобуса не справился с управлением из-за лопнувшего колеса, в результате чего транспортное средство рухнуло с моста в реку Куэнга. 19 человек погибли, 22 пострадали.