Новый индийский авианосец будет нести российские истребители

Первый индийский авианосец собственной постройки "Викрант" будет готов к 2022 году. Временно его могут вооружить индийскими же легкими истребителями Tejas, которые переделают под базирование на корабле, однако полноценная палубная версия этого самолета появится не раньше 2026 года, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на индийские СМИ. До тех пор "Викрант" будет нести палубные истребители МиГ-29К.

Новый индийский авианосец строится с 2003 года. Первоначально его хотели передать флоту в 2015 году, однако позднее сроки сдвинулись на 2022 год. По данным из открытых источников, водоизмещение "Викранта" – 37 тысяч тонн, длина – 252 метра. Авиагруппа корабля будет состоять из 14 истребителей МиГ-29К.

На данный момент на вооружении ВМС Индии стоит всего один авианосец – "Викрамадитья", переделанный из российского авианесущего крейсера "Адмирал Горшков". На нем также базируются 14 истребителей МиГ-29К, 4 учебно-боевых МиГ-29КУБ, вертолеты Ка-28 и Ка-31.