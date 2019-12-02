Путин одобрил установку российского софта на смартфоны

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете продажи электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО).

Как передает РИА Новости, соответствующий документ размешен на официальном портале правовой информации РФ.

Закон, внесенный в Госдуму РФ в июле депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского ПО.

При этом закрытый перечень гаджетов, на которые должен устанавливаться отечественный софт, должно определить правительство России.

Ранее один из авторов, депутат Николаев, представляя законопроект, объяснил его актуальность тем, что покупатель не должен долго искать смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты с российским программным обеспечением.

Против закона выступила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК. Ее директор по связям с общественностью Антон Гуськов сообщил "Интерфаксу", что документ направлен по сути дела, на выдавливание добросовестных компаний, которые просто технически не смогут выполнить нормы закона".

Он напомнил, что, например, операционная система компании Apple технически не позволяет ставить чужой софт на iOS. Что же касается Andriod, то по словам Гуськова, при введении обязательной предустановки софта будет нарушен баланс рыночных взаимоотношений между производителем программного обеспечения и производителем гаджета.

Представитель РАТЭК констатировал, что принятие закона может привести к уходу с российского рынка легальных компаний-производителей, чье место займут те, чья продукция поставляется в страну нелегально и чьи услуги не будут соответствовать прежнему качеству ни по уровню ПО, ни по гарантиям для покупателей, ни по сервисной поддержке.