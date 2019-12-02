Генпрокурор Абхазии уволен после серии убийств в Сухуме

Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачбу освобожден от занимаемой должности. Соответствующее решение вынес парламент республики на внеочередном заседании в понедельник, 2 декабря.

Председатель комитета по правовой политике Валерий Агрба, рассказал, что основанием для освобождения являются личные заявления генпрокурора и его заместителя. За отставку Зураба Ачбу проголосовали 19 из 29 депутатов, сообщает ТАСС.

Кроме генпрокурора от занимаемой должности освобожден министр внутренних дел Гарри Аршба. Причиной этому послужило осложнение криминогенной ситуации в стране — только за последнюю неделю ноября было совершено убийство двух человек, одно похищение, а также ранение пятерых жителей республики.

Также занимаемой должности лишился заместитель генерального прокурора Эшсоуа Какалия. Депутат парламента Дмитрий Дбара отметил, что МВД и прокуратура не сделали ничего для раскрытия преступления и помогли преступникам уйти от ответственности. По словам чиновника, у сотрудников правоохранительных органов была информация о злоумышленниках, но они не задержали их.