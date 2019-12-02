Путин разрешил ФСБ, ФСИН, Росгвардии и МВД сбивать беспилотники

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий сотрудников ряда ведомств полномочиями сбивать беспилотные летающие объекты в случае угрозы безопасности.

Как передает "Интерфакс", данный документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Закон, который был принят Государственной думой 21 ноября 2019 года, и одобрен Советом Федерации 25 ноября наделяет Федеральную службу безопасности, Федеральную службу охраны, Службу внешней разведки, Федеральную службу исполнения наказания и Федеральную службу войск национальной гвардии полномочиями по пресечению полетов беспилотников. В том числе с помощью подавления их сигналов или повреждения и уничтожения подобных воздушных объектов.

Силовые структуры также получают право забирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники в случае, если они представляют угрозу для граждан.