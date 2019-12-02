В Оренбурге после обрушения моста введен режим ЧС муниципального уровня. Об этом рассказал первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.

По его словам, такая мера принята потому, что необходима работа служб, обеспечение объездов и так далее, сообщает ТАСС.

Работы по разбору завалов на месте обрушения моста начнутся утром во вторник, 3 декабря. По словам Сергея Балыкина, в первую очередь поставлена задача по обеспечению здоровья людей. Также необходимо наметить меры по ликвидации аварии, подготовить за ночь всю необходимую технику.

По словам директора главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области Дмитрия Хусида, одной из причин обрушения моста могло стать прохождение колонны большегрузов. Обрушение произошло под автомобилем, в который был загружен щебень. Общая масса автомобиля составила около 50 тонн при ограничении в 30 тонн.

В настоящее время на месте происшествия развернут межведомственный оперативный штаб, привлечена оперативная группа Ространснадзора для проведения разбирательств.

Приблизительно в 19:10 по местному времени (17:10 по московскому) виадук, который соединяет Загородное шоссе и улицу Терешковой в Оренбурге, частично обрушился. Региональный Минздрав сообщил о двух пострадавших, в то же время по информации некоторых СМИ, пострадавших четверо. Троих увезли на скорой.



Обрушившийся мост находился на реконструкции. Его ремонт должен был завершиться в середине 2020 года.