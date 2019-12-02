Чешский эксперт: Павел Новотны - псих и неудачник

Павел Новотны, который инициирует строительство в Праге памятника "власовцам", "псих и неудачник, который хочет получить деньги через дурную славу". Это заявление в прямом эфире ток-шоу "60 минут" сделал председатель ассоциации независимых медиа Чехии Станислав Новотны. Он является однофамильцем Павла Навотны.

Станислав Новотны отметил, что такие люди вредят Чехии.

"Они работают на чужие державы как агенты чужих держав. И Павел Новотны устроил скандал, который не нравится большинству людей в Чешской Республике. Его поддерживают лишь маргиналы и соросовские структуры", — считает председатель ассоциации независимых медиа Чехии.

Он отметил, что в Чехии многие были удивлены тем, что такого гражданина, как Павел Новотны, вообще пустили в эфир одного из центральных российских телеканалов.

29 ноября староста микрорайона Праги "Прага-Ржепорые" Павел Новотны принял участие в эфире программы "60 минут". Он шокировал зрителей, заявив, что служившую фашистам Русскую освободительную армию и ее предводителя Андрея Власова не судили на Нюренбергском процессе, а стало быть, по его мнению, "власовцы" достойны памятника. Во время эфира Павел Новотны, державший связь со студией из Чехии с помощью веб-камеры, пытался сдерживать смех и постоянно кривлялся.

Президент Чехии Милош Земан называет "власовцев" предателями.

"Долгие годы они были предателями своей родины. Думаю, что об их предательстве нельзя забывать", — подчеркнул чешский лидер.