Города Кузбасса окутал густой смог

В Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске ощущается резкий запах гари. Причина — антициклон и безветрие. Выбросы концентрируются в воздухе и не уходят. Жители весь день выкладывали в соцсети фотографии, на которых из-за густого тумана практически ничего не видно. Вечером губернатор Сергей Цивилев сам решил проверить ситуацию и снял происходящее в городе. Видео появилось в контакте. Глава региона дал поручения своему первому заместителю Вячеславу Телегину.

Из-за высокой концентрации вредных веществ в воздухе власти Кемеровской области ввели в трех городах режим "черного неба". Он будет действовать весь день до 18:00. В этот день жителям рекомендуют реже бывать на улице, а помещения проветривать только кондиционерами, сообщает телеканал "Россия 24".