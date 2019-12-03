Единая лига. Баскетболисты ЦСКА потерпели третье поражение в сезоне

Столичный ЦСКА на выезде не сумел справиться с казанским УНИКСом в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Гости уступили хозяевам паркета со счетом 86:94. Это поражение стало для команды Димитриса Итудиса уже третьим в нынешнем сезоне.

Самым результативным игроком матча оказался баскетболист УНИКСа Эрик Макколлум, набравший 30 очков. В составе ЦСКА лучшим снайпером стал Майк Джеймс. В его активе 19 баллов.

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице Единой лиги, одержав шесть побед и потерпев три поражения. УНИКС идет шестым (5 побед, 4 поражения).