Бокс. Уайлдер и Фьюри проведут повторный бой

Боксерский поединок действующего чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета Деонтея Уайлдера против британца Тайсона Фьюри одобрен WBC. Предварительно, соперники встретятся 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе.

Напомним, что первая встреча между боксерами завершилась ничьей. Бой проходил в декабре 2018 года в американском Лос-Анджелесе. Такой результат позволил американскому боксеру сохранить титул чемпиона мира.

Уайлдер в 43 боях профессиональной карьеры одержал 42 победы (41- нокаутом) и еще один бой завершил ничьей. Фьюри же в 30 встречах добился 29 побед (20 – нокаутом) при одной же ничьей.