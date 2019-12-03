Эксперты предсказали конец золотого века сланцевой нефти в США

Золотой век сланцевой нефти в США подошел к концу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией ОПЕК. По мнению экспертов, добыча в следующем году будет расти медленнее, чем в этом году, и значительно более медленными темпами, чем в 2018 году.

5 декабря соберется министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, а 6 декабря — представители всех стран-участниц ОПЕК+. На встрече министры будут обсуждать продление действующего соглашения о сокращении добычи вместо дополнительного снижения​​​, сообщает РИА Новости.

Ранее министр энергетики России Александр Новак отметил снижение активности в добыче американской сланцевой нефти. По его словам, прирост есть, но он меньше, чем в предыдущие годы. "В ближайшее время, если прогноз оправдается, в течение нескольких лет мы увидим полку добычи", — добавил он.

С его мнением согласен глава "Роснефти" Игорь Сечин. Процесс бурения и подготовки к добыче в последние годы усложнился. "Если несколько лет назад сланцевая скважина начинала давать отдачу через два-три месяца после начала бурения, то сейчас требуется пять-шесть месяцев", — сказал он. По его словам, сланцевая нефть не может покрыть возможный дефицит нефти на мировом рынке.