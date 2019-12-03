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3 декабря 201911:35

Дарья Глушакова: мне не хватает 300 тыс. рублей в месяц на двоих детей

sport-express.ru

Скандальный развод экс-футболиста сборной России и "Спартака" Дениса Глушакова с женой Дарьей обрастает новыми подробностями. Дело не закончилось судом, который разделил их имущество. Игрок подал новый иск к экс-супруге, и она сама недовольна итогами судебных тяжб.

Глушаков, который теперь играет за грозненский "Ахмат", требует от Дарьи через суд 200 млн рублей. Он подал новый иск в Никулинский районный суд Москвы о защите своей чести и достоинства. Причиной иска адвокаты Дениса указали расторжение контракта со "Спартаком": по их версии это случилось по причине обнародования нашумевшего видео Глушакова из бани, где он проводит время в компании девушек.

"Они утверждают, что данное видео именно я выложила в интернет, — цитирует слова Дарь Глушаковой издание "Спорт-экспресс". – Но я никуда ничего не выкладывала и Денис об этом знает. Я не хотела, чтобы наши отношения становились достоянием общественности. На мой взгляд, иск подан представителями Дениса, как оправдание за некачественное и неграмотное юридическое сопровождение его дела. Вместо того, чтобы направить силы на наше примирение, они только нагнетали".

Дарья сетует, что если проиграет процесс по данному иску, то она с двумя дочерьми останется на улице: "Даже если продам все имущество, мне не хватит денег, чтобы погасить сумму, которую заявил в иске Денис. Вот такие условия его сторона создает для его детей, а он этого, к сожалению, не понимает".

Экс-супруга Глушакова отметила, что Денис перед не никаких обязательств не имеет: "Они есть только перед нашими детьми. И он выполняет их так, как определил сам. По решению суда алименты должны составлять 33% от всех его доходов. Сейчас эта сумма — 300 тыс. рублей в месяц. Видимо, зарплата у Дениса в "Ахмате" 900 тысяч рублей в месяц, то есть 10 млн рублей в год. Но почему он отказался от предложений других российских клубов, которые обещали ему зарплату 5-6 млн рублей ежемесячно, для нас загадка".

"Алиментов, которые он сегодня платит, не хватает для того, чтобы обеспечить все детские расходы, — говорит Дарья. – И к тому же, мы знаем, что карьера футболистов не такая длинная. Когда мы были женаты, дочери ходили в платную школу, в платный садик, на дополнительные занятия. А теперь нужно менять школу, квартиру, так как за эту приходится платить огромные коммунальные платежи. То есть менять условия жизни детей. Я этого допустить не могу, потому что хочу, чтобы мои девочки не ощущали последствий развода. Я и так пытаюсь скрывать от них это".

Бывшая жена Глушакова подчеркивает. что неоднократно пыталась пойти на примирение и до сих пор пытается: "Но, к сожалению, все мои попытки не увенчались успехом. Все по причине нахождения рядом с Денисом советчиков, которые уже считают имущество, предназначенное для его детей, своим".

"Я мама двоих девочек, я не воин, — сетует женщина. – Я только обороняюсь и защищаю своих детей и то, что принадлежит им. Если бы я хотела воевать, были бы другие последствия. Но я верю и не теряю надежду, что Денис когда-нибудь придет в себя. Сейчас он как заколдованный. Он никогда не был таким. Я знала другого человека".

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