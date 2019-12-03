Трамп обиделся на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом на саммите в Лондоне.

По словам Трампа, у НАТО большие цели, "это нечестно по отношению к США". Также он обратился к Столтенбергу с вопросом, как он оценивает заявление Макрона. Генсек ответил на это, что считает альянс активным объединением, который способен изменяться и подстраиваться под актуальные задачи.

Между тем, как сообщает "Интерфакс", в Кремле внимательно следят за происходящим внутри организации, однако разногласия считают внутренним делом НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что альянс — это продукт холодной войны, и Россия не хотела бы, чтобы эта эпоха конфронтации вернулась. Однако, по его словам, альянс, который был создан и заточен под идеологию конфронтации, ничего другого нести не может.