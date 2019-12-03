Теннисистки не достойны "Русского кубка". Наградили Тарпищева

Одна из самых специфических премий по итогам календарного года вручена в Москве: "Русский кубок" за достижения в теннисе получили новые лауреаты. Лучшим теннисистом по праву стал Даниил Медведев, а вот в категории женщин победительницу не выбрали.

Такое решение приняла Федерация тенниса России из-за отсутствия высоких результатов у россиянок, сообщил глава организации Шамиль Тарпищев: "Мы считаем, что успешный результат — это победа в таких турнирах, как Кубок Дэвиса, Кубок Федерации, турниры "Мастерс" и "Большого шлема". У девочек пока таких результатов нет".

Надо сказать, что и год назад наши девушки были лишены права называться "лучшими" по итогам сезона, а в 2017 году "Русский кубок" не получили ни теннисист, ни теннисистка (по крайней мере на официальном сайте премии данных о победителях нет). А в 2016 году были определены две лучших теннисистки – в обычной номинации и среди инвалидов, зато мужчины остались без наград.

Весьма познавательно вообще последить за номинациями "Русского кубка". Только два раза, например, за последние несколько лет определялся "журналист года", в остальные сезоны, видимо, про теннис никто достойно не писал.

Зато традиционно в лауреаты попадают многочисленные финансовые организации, который помогают ФТР материально, что, впрочем, вполне понятно. Да и чиновникам разного уровня от экс-министра спорта Виталия Мутко до функционеров национальной федерации "Русский кубок" вручается с завидной регулярностью.

Что интересно, сам г-н Тарпищев тоже несколько раз брал трофей, им же самим и учрежденный. В этом году президент ФТР также получил приз в качестве капитана команды Кубка Дэвиса, которая, к слову, победы в турнире не добилась. Получается, что спортсменки, представляющие страну на международной арене, наград не достойны, а администраторы в российском теннисе работают просто отлично!