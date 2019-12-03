"Билетов осталось мало". УЕФА продал 70 процентов билетов на Евро-2020 в Петербурге

Стали известны темпы продаж билетов на матчи футбольного чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге. Как сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, билетов на матчи Евро осталось совсем не много.

"Накануне у нас прошла встреча с президентом УЕФА Александером Чеферином, который отметил высокий уровень подготовки Санкт-Петербурга к Евро-2020, — приводит слова чиновника "Спорт-экспресс". Стадион и иные объекты получили высочайшие оценки".

"Стоит отметить, что билетов на наш стадион осталось достаточно мало, раскуплено уже 70 процентов. Бесплатный проезд? Мы еще это обсуждаем. Впрочем, в дни матчей проезд по Fan ID точно будет бесплатным".

Напомним, что чемпионат Европы-2020 впервые в истории турнира пройдет в 12 странах. Помимо российского Санкт-Петербурга, Евро состоится в Риме, Баку, Копенгагене, Амстердаме, Бухаресте, Лондоне, Глазго, Бильбао, Дублине, Мюнхене и Будапеште.

Санкт-Петербург примет четыре матча: в рамках группового этапа сыграют Бельгия – Россия (13 июня), Финляндия – Россия (17 июня) и Финляндия – Бельгия (22 июня), а 3 июля в Северной столице состоится один из четвертьфиналов.