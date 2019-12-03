ФСБ задержала в Москве и Челябинске 9 членов "Хизб ут-Тахрир"

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД России задержали в Москве и Челябинске девять членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ, среди задержанных – два главаря и семь активных членов.

По указанию зарубежных эмиссаров они распространяли на территории РФ террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов. У задержанных были изъяты пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир", средства связи, электронные носители информации.

Двое из задержанных являются жителями Челябинской области. Остальные — уроженцы государств Центрально-Азиатского региона. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.