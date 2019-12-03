Новичок "Спартака" назван лучшим дебютантом премьер-лиги

Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров признан лучшим дебютантом 2019 года в российской премьер-лиге по версии Детской футбольной лиги. Лауреат определялся путем голосования ведущих тренеров, журналистов и футбольных функционеров.

Умяров победил в номинации за явным преимуществом: из 83 анкет сразу 61 человек отдали первые места 19-летнему спартаковцу.

Хавбек ранее выступал за другой столичный клуб – "Чертаново". Дебютировал он за красно-белых в марте 2019 года и с тех пор он провел в составе своего нового клуба 19 игр, отличившись одним голом. Также он выступает за молодежную сборную России.