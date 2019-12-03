Авария с переворотом на МКАД в Москве попала на видео

Вечером в минувший понедельник, 2 декабря, в районе 61-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, снятое на видео одним из его участников.

На записи видно, как "Газель", ехавшая справа от машины, из которой велась съемка, внезапно вильнула в сторону и протаранила попутную легковушку.

После этого фургон не устоял на колесах и опрокинулся на бок.

Как рассказал автор ролика, резкий маневр в исполнении водителя "Газели" был вызван желанием последнего уклониться от столкновения с автомобилем Audi, якобы оказавшимся на его пути.

По предварительным данным, никто из участников инцидента не получил серьезных травм.