КХЛ представила форму хоккеистов сборных Матча звезд-2020

Очередной Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги пройдет во второй январский уикенд в Москве. Накануне Лига представила форму сборных дивизионов, дизайн которой разработал магнитогорский дизайнер Василий Иванов.

"Визуальный стиль Недель звезд КХЛ основывается на цветовой палитре принимающего региона, — говорится в официальном пресс-релизе Лиги. – Эта традиция была сохранена при разработке формы Матча звезд 2020: цвета, используемые в символике Москвы – гербе и знамени столицы, стали цветовой основой комплектов формы".

Четыре цветовых вариации формы подготовлены для четырех дивизионов КХЛ, в каждой из них преобладает один из цветов фирменного стиля мероприятия – красный, белый, синий или желтый.