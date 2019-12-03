Автобус с пассажирами опрокинулся в Воронежской области

В Воронежской области пассажирский автобус вылетел с трассы и перевернулся, травмы получили 14 человек, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Авария произошла в 12:30 3 декабря в Богучарском районе, на 763-м километре дороги М-4 "Дон". По предварительным данным, 59-летний водитель не смог удержать машину на заснеженной трассе и улетел в кювет, где автобус перевернулся.

В салоне следовавшего из Запорожья в Воронеж транспортного средства находились 26 пассажиров и два водителя. Травмы получили 14 граждан Украины, один из них находится в тяжелом состоянии.

Еще одна авария с участием автобуса произошла в Вачском районе Нижегородской области: около поселка Новоселки столкнулись ПАЗ и автомобиль Toyota. Травмы получили шесть человек, одного из них госпитализировали.

Во вторник утром завалился на бок автобус с 29 пассажирами под Старым Осколом, у одной женщины врачи диагностировали перелом позвоночника, еще пятерым помощь оказали на месте.