Путин поддержал идею введения квот для студентов-паралимпийцев

Общение Владимира Путина с паралимпийцами в рамках посещения Российского международного олимпийского университета переросло в обсуждение проблем спортсменов-инвалидов, желающих получать образование. Президент одобрил выделение квот для паралимпийцев.

Разговор начал чемпион Паралимпийских игр по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом Иван Потехин, который отметил, что он за прошедшие десять лет всего лишь второй студент вуза из паралимпийской семьи.

"А ведь это шанс для спортсменов перезапустить как-то свою карьеру и продолжить ее в индустрии спорта, в том, что тебе родное, — цитирует Потехина РИА Новости. – Хотелось бы попросить как-то выделять квоты для паралимпийцев. Желающих даже здесь, в этом зале, наберется немало".

"Хорошо. Я даже, честно говоря, до этого не додумался. Спасибо, что подсказали, будем делать", — пообещал президент. Владимир Путин подчеркнул, что университет уже состоялся как учебное заведение мирового класса.

"По некоторым дисциплинам он занимает второе место в Европе, по менеджменту спортивному — десятое в мире. И всего этого добились за достаточно небольшой срок его существования. Это реально хорошее высшее учебное заведение", — сказал Путин.