Новейший "Бумеранг" закончил предварительные испытания

Бронетранспортер и боевая машина пехоты на основе перспективного шасси "Бумеранг" завершили предварительные испытания. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

Ранее ВПК сообщила, что готова начинать разработку не только БМП и БТР на основе "Бумеранга", но и зенитного ракетного комплекса, колесного танка, разведывательной и противотанковой боевой машины.

Более того, компания пообещала снизить стоимость платформы минимум в три раза. Как пояснил Красовицкий, в результате анализа выяснилось, что многие комплектующие приобретались у компаний-монополистов, которые в 5-6 раз завышали цены. Потому "Бумеранг" и вышел таким дорогим.

Напомним, перспективную платформу показали на параде Победы 2015 года. БТР был вооружен 30-миллиметровой пушкой и пусковыми установками противотанковых ракет "Корнет".