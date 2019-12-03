СБУ объявила в розыск Цемаха, подозреваемого по делу о крушении "Боинга"

Подозреваемый по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе Владимир Цемах объявлен в розыск по запросу Службы безопасности Украины.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в пресс-службе МВД Украины. На портале министерства Цемах размещен в разделе "лица, скрывающиеся от органов власти" с датой исчезновения 23 сентября 2019 года.

Между тем, как ранее сообщалось, Цемах был передан России 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц, после чего вернулся на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. 11 сентября 2019 года Нидерланды перевели Цемаха из разряда свидетелей в обвиняемые, потребовав немедленной его экстрадиции в Голландию.

Сам Цемах рассказал журналистам, что летом 2019 года по запросу голландских властей был похищен украинскими спецслужбами из Донбасса и подвергся пыткам. Он заявил о намерении в судебном порядке отстаивать свое честное имя.

В 2014 году в начале вооруженного конфликта в Донбассе Цемах, который проживал в городе Снежное Донецкой области, стал там командиром противовоздушной обороны.

17 июля 2014 года авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, был сбит над территорией восточной Украины. При катастрофе погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.