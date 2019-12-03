Лизинг в обмен на квартиру: новый способ отъема жилья

Новый способ отобрать жилье у простых граждан, пользуясь их финансовой безграмотностью, изобрели мошенники. Автомеханик Дмитрий Балашов из Москвы взял заем под залог квартиры, чтобы раздать долги, образовавшиеся после болезни и смерти матери. Теперь его выселяют из собственной единственной квартиры, хотя по закону этого делать нельзя.

"Брокеры приводят в свою компанию таких, как я, людей, которым очень нужны деньги, — рассказал в эфире программы "60 минут" Дмитрий Балашов. — Подписывается договор, вроде с виду похожий на кредитный. Но потом выясняется, что это договор условного лизинга. Мне не было дано никаких объяснений, что это за документы и для чего они нужны".

Подписав бумаги, москвич Дмитрий Балашов теперь должен заплатить брокерам около 5 миллионов рублей или выехать из квартиры.

Дмитрий пояснил, что в обычный банк не пошел, потому что работает неофициально. У него нет кредитной истории, а банки не давали ему кредитов даже под залог недвижимости.

Сейчас идет судебное разбирательство. Пострадавший пока остается в своей квартире, над этим вопросом работает его юрист.

"Мошенники пользуются, что люди у нас финансово и юридически не подготовлены, — возмущается в студии программы "60 минут" на канале "Россия" заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артем Кирьянов, комментируя ситуацию. — Они продают людям такие договоры, которых не должно существовать в природе".

"Что это за договор лизинга на квартиру в обмен на несколько миллионов рублей?" – задает он совершенно справедливый и юридически грамотный вопрос.