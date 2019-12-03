Похороны погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье начнутся 4 декабря

Похороны погибших в результате страшной аварии в Забайкальском крае начнутся 4 декабря.

Как сообщил РИА Новости глава Сретенского района Алексей Закурдаев, на среду запланированы девять похорон, потом будут 5 и 6 декабря. Похороны пройдут в Сретенске, селах Алия, Ломы, Молодовск, Фирсово. Водителя автобуса похоронят в поселке Вершино-Дарасунский. Дата прощания пока не назначена для военнослужащего из Астраханской области, тело которого отправят домой в среду.

1 декабря автобус, ехавший из Сретенска в Читу, упал с моста. Погибли 19 человек, 20 пассажиров были госпитализированы​​​. По подозрению в нарушении правил перевозок задержан 30-летний предприниматель из Читы.

Местные жители называют это место проклятым: там регулярно происходят серьезные аварии, а зимой ехать даже со скоростью 50-60 километров в час небезопасно.