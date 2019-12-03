Автомобиль протаранил спортивный зал в Швеции во время матча по гандболу

Матч молодежного чемпионата Швеции по гандболу был прерван неожиданным происшествием. Во время игры стена спортивного зала была пробита автомобилем, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в пригороде Стокгольма.

Полиция уже исключила вариант с террористическими мотивами 29-летнего мужчины. Как сообщает шведский портал Aftonbladet, пять дней назад тот был освобожден из тюрьмы. Ранее у него уже было несколько судимостей: за покушение на убийство и изнасилование.

При въезде в спортивный зал машина застряла в стене. Игроки в спешке стали покидать площадку. Также убегали с трибун и зрители матча. Сам водитель получил незначительные повреждения. Он был доставлен в госпиталь.

После того, как ему была оказана медицинская помощь, он был арестован за управление автомобильным средством в нетрезвом виде.