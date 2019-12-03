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3 декабря 201916:12

Автомобиль протаранил спортивный зал в Швеции во время матча по гандболу

aftonbladet.se

Матч молодежного чемпионата Швеции по гандболу был прерван неожиданным происшествием. Во время игры стена спортивного зала была пробита автомобилем, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в пригороде Стокгольма.

Полиция уже исключила вариант с террористическими мотивами 29-летнего мужчины. Как сообщает шведский портал Aftonbladet, пять дней назад тот был освобожден из тюрьмы. Ранее у него уже было несколько судимостей: за покушение на убийство и изнасилование.

При въезде в спортивный зал машина застряла в стене. Игроки в спешке стали покидать площадку. Также убегали с трибун и зрители матча. Сам водитель получил незначительные повреждения. Он был доставлен в госпиталь.

После того, как ему была оказана медицинская помощь, он был арестован за управление автомобильным средством в нетрезвом виде.

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