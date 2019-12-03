Глава МЧС Зиничев знакомится с Ивановской пожарно-спасательной академией

В Иваново приехал министр по делам гражданской обороны и ЧС Евгений Зиничев. Глава ведомства оценит работу ивановского пожарно-спасательного гарнизона, а также изучит состояние дел в Академии ИвГПС МЧС России.

Как передает "Вести Иваново", глава МЧС прибыл в регион, в том числе для знакомства с Ивановской пожарно-спасательной академией. Министр уже осмотрел недостроенный многофункциональный спортивный комплекс, строительство которого было заморожено более 3 лет назад. А также спортивные залы, где проходят занятия сейчас. Экспертиза конструкций недостроя и ревизия проектной документации начнется в ближайшее время. Затем будет подсчитано — сколько денег необходимо на завершение стройки.

Начальник Главного управления МЧС России по Ивановской области Алексей Клушин сообщил, что дорожная карта с планами достройки объекта должна быть подписана до конца дня. Принципиальное решение по достройке данного объекта принято. В настоящее время предстоят работы с технической документацией и определение суммы на достройку спортивного комплекса.