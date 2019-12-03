Фасады памятников культуры очистят от кондиционеров

Госдума приняла в первом чтении законопроект, подготовленный кабинетом министров, согласно которому предлагается запретить устанавливать кондиционеры на фасады памятников культурного наследия.

Как передает РИА Новости, в документе также содержится запрет на установку антенн, в том числе спутниковой связи, и других технических устройств​​​.

Авторы законопроекта поясняют, что его вступление в силу планируется спустя 180 дней после дня официального опубликования. Отмечается, что данный период необходим для приведения в порядок проектной документации и оценки состояния дел, касательно памятников культуры.

Подчеркивается, что данная работа будет возложена на министерство культуры РФ вкупе с провинциальными органами охраны объектов культурного наследия.