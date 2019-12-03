Мошенник поставил бутафорские пограничные столбы и "перевел" четверых азиатов в Финляндию

Российские пограничники зафиксировали необычную попытку мошенничества. Гражданин одной из стран СНГ проявил смекалку и решил одурачить четверых уроженцев Южной Азии, проведя их якобы через границу России и Европейского Союза. Для этого злоумышленник использовал бутафорские пограничные столбы, которые изготовил собственноручно.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в минувший четверг, 28 ноября. Пограничники задержали четырех выходцев из Южной Азии, а также их сопровождающего, являющегося гражданином одной из стран СНГ.

Впоследствии было установлено, что гражданин СНГ за денежное вознаграждение пообещал иностранцам провести их через государственную границу России с Финляндской Республикой. За свою помощь злоумышленник потребовал от нелегалов более десяти тысяч евро.

При этом гражданин СНГ обманул иностранцев. Для этого он изготовил и установил в лесу бутафорские пограничные столбы, через которые и провел мигрантов. В пресс-службе ведомства отмечают, что путь нелегалов в Финляндию был сложным. Сначала проводник их вел по дорогам общего пользования, затем по проселочным, после чего был "марш-бросок" вокруг одного из озер Выборгского района. Преодолев путь, мигранты прибыли к так называемой "российско-финляндской" границе. Также у проводника была надувная лодка, которую он взял "на всякий случай".

Выборгский районный суд признал четырех граждан одной из стран Южной Азии виновными в совершении административного правонарушения (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России). Каждому из иностранцев назначено наказание в виде административного штрафа с принудительным выдворением за пределы страны.

В отношении так называемого проводника возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Нарушители границы могли бы быть этому рады, поскольку могут надеяться, что когда-нибудь им вернут их деньги.

Нарушение государственной границы России является уголовно наказуемым. За это можно получить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а при совершении преступления группой лиц до шести лет.