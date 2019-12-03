Гражданин РФ арестован в США по обвинению в финансовых махинациях

Владелец и генеральный директор российской компании "КС-Инжиниринг" Олег Никитин арестован в американском городе Саванна, штат Джорджия, за попытку обойти санкции на поставки оборудования в РФ.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало министерство юстиции США.

Сообщается, что Никитин намеревался купить за 17 миллионов 300 тысяч долларов в интересах российской государственной компании турбину для

газового генератора Vectra 40G для ее последующего использования в глубоководном бурении в Арктике.

Отмечается, что среди фигурантов уголовного дела фигурирует еще один сотрудник петербургской компании "КС-Инжиниринг" Антон Черемухин. О его аресте ничего не сообщается.

За нарушение законодательства США Никитину грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в один миллион долларов.