Незарегистрированная девочка родилась в квартире: почему ребенка пришлось спасать

Столичная полиция и органы опеки сегодня, 3 декабря, штурмовали одну из квартир в центре Москвы. Там семейная пара больше месяца скрывала новорожденного ребенка. Младенца, который родился дома, не регистрировали. К нему не пускали врачей и сотрудников органов опеки. Ольга Турчанинова встретилась с родственниками семейства и попыталась выяснить причины такого поведения.

Штурм квартиры в Москвы — спецоперация по спасению новорожденной девочки. Отца скрутили ворвавшиеся полицейские, у мужчины был охотничий нож. Здесь была и мать ребенка. Она также оказывала сопротивление.

Девочка родилась прямо здесь, в квартире, полтора месяца назад. Родители не оформили свидетельство о рождении, получили лишь справку в роддоме. Оттуда информация поступила в поликлинику. Правда ни медиков, хотевших осмотреть ребенка, ни представителей опеки в дом не пускали, при этом отец вел себя крайне агрессивно, что и встревожило соцработников. Мужчина говорил: "Мы не пускаем к ребенку фашистов проклятых. Вы мерзавцы от клиники и от бандитов".

"В начале нас в квартиру не пускали, а дальше мы применили те действия, которые должны применяться в соответствии с должностными инструкциями. Мы должны вызвать 112, если есть угроза. По нашему мнению, в семье была угроза жизни и здоровью ребенка", — прокомментировала ситуацию начальник отдела опеки и попечительства Пресненского района Москвы Светлана Комкова.

Отца сначала отвезли в полицию, затем в психушку. Нуждающейся в психиатрической помощи посчитали и мать новорожденной. Странности, оказывается, за молодыми родителями замечали и раньше. Они были малообщительны, наглухо закрывали шторы на окнах. О том, что в квартире есть ребенок, не догадывались даже соседи за стеной. По словам одной из местных жительниц, семья ей знакома давно, но неизвестно, что происходило за дверью.

Ребенка пока передали бабушке. Сначала женщина общалась с нами исключительно через дверь, правда потом, когда впустила нас в квартиру, разоткровенничалась — зять действительно вел себя весьма странно. По ее словам, мужчина был "заумным" программистом, у которого были свои понятия о воспитании детей.

Решение рожать дома супруги приняли, по словам тещи, из-за панического страха инфекций в больнице. При этом медицинского образования ни у кого не было , а теорию муж осваивал по Интернету.

— Почему он роды принимал?

— Он изучил всю литературу. Просто чокнутый... Словно знахарь какой-то, даже пуповину сам отрезал.

К новорожденной теперь ежедневно с проверкой приходят представители органов опеки. Осмотрели девочку и врачи — ребенок здоров. Пока ее родители проходят лечение, за внучкой будет следить бабушка.