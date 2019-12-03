Взрыв газа под Белгородом разрушил стену четырехэтажного дома

В квартире четырехэтажного дома на улице Шаландина в белгородском поселке Яковлево взорвался газ. От взрыва газа разрушилась стена дома, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Один из них госпитализирован. Проживающих в доме людей эвакуировали. Их разместят в ближайшей школе.