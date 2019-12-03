В Ираке схвачен заместитель и двоюродный брат главаря ИГ аль-Багдади

В иракском городе Киркук пойман двоюродный брат и заместитель ликвидированного в октябре 2019 года главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Его зовут Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, прозвище — Ибн Халдун. Об этом сообщает телеканал "Ас-Сумария".

Свое прозвище Халдун взял в честь арабского мусульманского философа. Преступник считался "военным эмиром" в провинции Салах-эд-Дин, он занимался вопросами разведки. Ибн Халдун был одним из самых разыскиваемых экстремистов после аль-Багдади. Он скрывался на съемной квартире, проживая там по поддельным документам под именем Шаалян Обейд.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими спецназовцами аль-Багдади. Он известен как главарь террористов с 2014 года. Информацию о его ликвидации неоднократно публиковали различные СМИ, но она не подтверждалась.



Президент Турции Тайип Эрдоган ранее также сообщил о задержании жены, сестры и зятя главаря террористической группировки.